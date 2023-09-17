Возвращаем первозданную чистоту самым заношенным вещам: выливаем уксус прямо в барабан машинки

Уксус, добавленный в процесс стирки, творит настоящие чудеса с вещами.

Он размягчает ткани, растворяет пятна и загрязнения, усиливает свойства стирального порошка.

Необходим всего стакан столового белого уксуса, чтобы на выходе вы не узнали свое белье. Оно станет свежим и чистым, будто его только купили.

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Выливайте уксус прямо на вещи в в барабане, а порошок насыпайте как обычно. Далее просто запускайте процесс автоматической стирки. И наслаждайтесь результатом!

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».