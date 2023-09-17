Тюль засияет и заискрится на солнце от белизны - простой способ работает с 1 раза

Даже старой тюли можно вернуть первозданный вид, если ее правильно замочить перед стиркой. Ткань снова будет сиять белизной и искриться на солнце.

Наберите в таз теплую воду и добавьте туда три столовые ложки пищевой соли. Перемешайте так, чтобы в тазике не остался осадок.

Погружайте в полученный раствор тюль и оставляйте на один час отмокать.

Как только вода потемнеет - вынимайте ткань из тазика и полоскайте в чистой воде.

Далее возьмите хозяйственное мыло и застирывайте тюль. Потом отправьте в стиральную машинку на режим, где температура нагревается не менее 60 градусов.

Из стиралки вы достанете тюль, которая будет блистать.

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