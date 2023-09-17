Всего 1 таблетка под замиокулькас, и чахлый цветок оживет на глазах - засохшие листья воспрянут

Замиокулькас - популярное домашнее растение, которое есть у многих. Часто так бывает, что цветок не переносит пересадку или ему не хватает полезных веществ. Листья тут же начинают засыхать и чернеть, само растение никнет и даже может погибнуть.

На помощь придет действенное удобрение, способное оживить замиокулькас на глазах. И это Гумит +7, так и называется, в магазине стоит 25 рублей.

В нем содержатся калий, магний, фосфор, медь - все, что нужно цветку для полноценного роста.

Разведите 10 грамм подкормки в одном литре воды и хорошо перемешайте. Далее отлейте 20 миллиграмм полученного раствора и растворите в двух литрах воды. Туда же отправляем на кончике чайной ложки янтарную кислоту и одну таблетку аспаркама. В лекарстве содержатся магний и калий, способные быстро привести в чувство цветок.

Удобрение тщательно перемешиваем и вносим под корень растения.

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