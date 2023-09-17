От какой подкормки герань меняется на глазах: сухость, желтизна и пятна уходят

Когда герань начинает чахнуть, ее листочки сохнут, теряют цвет, на помощь придет специальная подкормка.

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На 1 литр воды возьмите 2 миллилитра «Янтарина» и 1,5 мл аммиака. Полейте по влажной почве растение. Через две недели сделайте новую подкормку с перекисью.

В 1 литр воды влейте 2 столовые ложки перекиси водорода. Полейте тоже по влажной почве. Потом опять возьмите двухнедельный перерыв и все можно повторить.

Источник: Telegram-канал «Цветочница»