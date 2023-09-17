Какие сорта перцев купили на новый сезон - кусты ломятся от урожая, крупные, сочные

Урожайные сорта перцев сложно найти. Это растение капризное и не всегда дает должный результат, несмотря на тщательный уход.
Один из лучших - «Али-Баба» - куст будет усыпан урожаем, перцы вырастают крупноплодные, масса одного достигает до 350 грамм.
Также хорошим сортом огородники считают «Болгарский букет» - ранее спелые, выносливые неприхотливые в уходе, кусты буквально ломятся от плодов.
Куст вырастает до 30 сантиметров, перцы растут вертикально, удобные для фаршировки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».