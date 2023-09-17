Почва даст море урожая: всего 1 ложка удобрения на ведро воды, и земля станет плодородной

Осенью землю на огороде надо удобрять. Определенные подкормки помогут вылечить грибковые и инфекционные заболевания. И почва станет плодородной - пригодной для нового сезона.

В одном литре теплой воды растворите три пакетика дрожжей, один пакетик корицы, добавьте три столовые ложки сахара, одну столовую ложку меда и пять таблеток мумие.

Поставьте раствор в теплое место - нужно, чтобы он перебродил и набух пенкой.

Примерно через одни сутки налейте в ведро воды и отправьте туда одну столовую ложку нашего удобрения. Перемешайте и полейте землю.

Кстати, дрожжи - активаторы, содержат в себе много аминокислот, которые помогают усвоить в почве питательные вещества и сделать ее плодородной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».