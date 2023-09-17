Двумя каплями из аптечного бутылька отстирываем любые вещи: дорогой порошок не нужен

Нашатырный спирт является мощным активатором стирального порошка. Если вы будете добавлять это недорогое аптечное средство при каждом запуске стирки, то отпадет необходимость в приобретении дорогого стирального порошка.
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Нашатырь оказывает благотворное влияние на все виды тканей. Белые вещи он отбеливает, черные вещи делает чернее, кроме того, усиливает яркость цветного белья.
Для стирки с нашатырем, вылейте его 30-40 мл в барабан на вещи. Порошок насыпьте в специальный отсек для моющих средств в автомате.
Запустите нужный режим. Благодаря нашатырю белье отлично отстирается, пропадут даже застарелые пятна.
Источник: дзен-канал «Живи легко»