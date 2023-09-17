Как подготовить пионы к зиме, чтобы в новом сезоне цвели шапками: питаем только трехлеток

Обязательно напитайте пионы осенью до середины октября. Если этого не сделать, то цветки будут мелкими, а листья бледными и редкими.

Однако подкармливать нужно только кусты, которые достигли трехлетнего возраста. Молодым растениям удобрения не требуются.

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Оптимальное время для внесения удобрений — вторая половина сентября до середины октября.

Осенью нужны только фосфорно-калийные удобрения. Азот исключен! Подойдут монофосфат калия, можно использовать «Фертика осень газон» и «Осень сад-огород». Эти удобрения вносим на влажную землю с последующим поливом.

Или вносим золу в сухом виде (1 стакан под куст по влажной земле с последующим рыхлением), или в растворе/настое.

Одновременно рекомендуется защитить пионы от корневых гнилей и других болезней специальными составами, которые приобретаются в спецотделах.

Важно не удалять листву, пока она не пожухнет и не ляжет на землю.

Источник: Telegram-канал «Все в сад»