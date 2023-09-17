Метод «10 ложек» для очищения унитаза стал любимым: влил — и забыл, рыжина сама растворяется

Перекись водорода и нашатырь - это тот мощный состав, который уничтожает подчистую любые наслоения на унитазе.

Не стоит экспериментировать с другими способами, а испытайте этот, поистине эффективный.

Вам не нужно будет ничего надраивать, тратя силы и время, просто полейте на наслоения, и они сами растворятся.

Составу подвластен любой налет: и минеральный вроде известкового или мочевого, и обычная грязь.

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В 2 литра воды выльем 100 миллилитров перекиси водорода, 50 миллилитров нашатыря. Этот состав распределим ершиком по поверхности унитаза, оставим на несколько часов. Вымоем щеткой или ершиком.

Источник: дзен-канал «Дачный гороскоп».