По-другому стирать не хотим, только методом «три ложки»: выводит даже сложные пятна, вещи будто только куплены

Метод «три ложки» не зря набирает обороты популярности среди современных хозяек. Пожалуй, это самый эффективный народный способ стирки белья.

После него вещи становятся просто идеальными, будто вы их приобрели минуту назад в магазине, а не подвергли стирке.

Способ великолепно справляется с любыми загрязнениями, даже с самыми тяжелыми и старыми, обязательно попробуйте его.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Две столовые ложки соли с горочкой и одну столовую ложку обычного разрыхлителя теста кидаем в теплую воду в тазу. Растворяем до конца, помешивая.

Погружаем в подготовленную воду грязные вещи. Через два часа стираем в этой же воде или кидаем вещи в стиральную машинку, включив необходимый режим. Также в барабан можно высыпать несколько ложек соли для усиления эффекта.

Из стиралки вы достанете неузнаваемо чистое белье.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».