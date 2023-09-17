Попробовали метод стирки «один пакет» для белых вещей: в восторге от него, проще некуда

Обязательно попробуйте метод машинной стирки в пакете, если не любите копить грязные вещи. Этот способ позволяет стирать одновременно разноцветное белье.

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Например, накопилось у вас много грязных черных вещей и одна футболка белая. Чтобы не держать ее долго просто так. Намочите ее, намыльте в том средстве, в котором стираете белые вещи и уложите в целый пакет, плотно завяжите.

Бросьте в стирку с черными вещами. А на выходе достаньте из пакета и прополаскайте в чистой воде. И не нужно дважды стиралку запускать!

Источник: дзен-канал TECHNOTION