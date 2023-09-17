Почему доллар скоро будет стоить больше 100 рублей: ждем воздействия извне

Курс доллара после повышения ключевой ставки Центробанком РФ до 13% стал падать. И к концу последних торгов на Мосбирже начал торговаться за 96,91 рубля.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что сейчас нужно пристально наблюдать за валютой США, ведь повышение ставки Банка России поддержит рубль, однако на него продолжат давить иные факторы.

Следует обратить внимание на его поведение в районе 98,5 рублей за доллар, тогда будут понятны перспективы его движения.

Эксперт полагает, если цена доллара останется ниже, то тогда можно ожидать колебания в диапазоне 92,55 — 98,5 рублей. Если превысит, то доллар скоро будет стоить 98,5 — 101 рубль.

Антонов считает, что главный финансовый регулятор страны должен ввести и другие меры поддержки рубля, чтобы его стабилизировать.

Источник: 1prime.ru