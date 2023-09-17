Всю квартиру отмываем одной таблеткой: легко, быстро, просто

Таблетки для посудомоечной машины можно использовать не только по прямому назначению - для мытья посуды.

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Они отлично моют любые поверхности. Растворите одну таблетку в тазе с теплой водой и она станет отличным подспорьем в мытье дома.

С таблеткой легко отмоются все шкафы, подоконник, окно, зеркала и пол.

А если вы бросите таблетку в жирный противень, за который даже браться боялись и зальете кипятком, то поразитесь эффекту. Весь нагар, все сальные загрязнения отойдут махом!

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей»