Должны быть в гардеробе: названы главные цвета в одежде, которые притягивают деньги и успех

Зеленый и золотой.

По словам экспертов, зеленый цвет уже давно ассоциируется с процветанием, миром и исцелением. Лучше выбирать одежду в таком цвете, а вот аксессуары золотые. Астрологи отмечают, что сочетание этих двух цветов помогут создать новые возможности, а также найти дополнительные источники дохода.

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Красный и розовый.

А эти цвета не только в тренде. Красный может привлечь не только деньги, но и удачу. Его смело могут носить те, кто ищет любовь. Эксперты признались, что этот цвет помогает разжечь страсть и добавить новые эмоции в жизнь.

Желтый и оранжевый.

Этот цвет часто носят свободные люди. Одежда в желтом оттенке, по словам астрологов, упрощает общение и помогает демонстрировать себя настоящего. Оранжевый добавит в твой образ теплоты, а вместе эти два цвета притянут удачу, если человек ищет новых друзей или хочет сохранить отношения со старыми знакомыми, пишет thevoicemag.ru.