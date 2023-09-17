Должны быть в гардеробе: названы главные цвета в одежде, которые притягивают деньги и успех

Обычно осенью многие обновляют свой гардероб. Тут важно выбрать правильные цвета. Астрологи рассказали, как цвет влияет на качество жизни. Они назвали оттенки в одежде, которые притягивают деньги и удачу. Стоит отдать им предпочтение, чтобы привлечь везение в свою жизнь.
Зеленый и золотой.
По словам экспертов, зеленый цвет уже давно ассоциируется с процветанием, миром и исцелением. Лучше выбирать одежду в таком цвете, а вот аксессуары золотые. Астрологи отмечают, что сочетание этих двух цветов помогут создать новые возможности, а также найти дополнительные источники дохода.
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Красный и розовый.
А эти цвета не только в тренде. Красный может привлечь не только деньги, но и удачу. Его смело могут носить те, кто ищет любовь. Эксперты признались, что этот цвет помогает разжечь страсть и добавить новые эмоции в жизнь.
Желтый и оранжевый.
Этот цвет часто носят свободные люди. Одежда в желтом оттенке, по словам астрологов, упрощает общение и помогает демонстрировать себя настоящего. Оранжевый добавит в твой образ теплоты, а вместе эти два цвета притянут удачу, если человек ищет новых друзей или хочет сохранить отношения со старыми знакомыми, пишет thevoicemag.ru.