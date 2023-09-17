Достаточно пары ложек, и многолетний жир на ручках плиты растворится: просто возьмите это аптечное средство

Отмечается, что лучше отказаться от губок и гелей для посуды, так как они нее эффективны. Опытные домохозяйки советуют использовать нашатырный спирт. Это аптечного средства применяют для разных хитростей в быту. Одно из них — как раз очищение поверхностей от жира.

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Большим плюсом является то, что это аптечный раствор буквально растворяет загрязнения. Надо просто ропитать спиртом губку или тряпку, а потом обработать проблемные места кухонной плиты. Для этого понадобится всего пара чайных ложек. Нужно лишь немного подождать, чтобы увидеть результат — от многолетнего жира не останется и следа.

После этого надо только смыть средство с поверхностей влажной губкой и проветрить помещение.