Достаточно пары ложек, и многолетний жир на ручках плиты растворится: просто возьмите это аптечное средство

На кухне порой приходится готовить каждый день. Не всегда удается сразу до блеска отмыть плиту, поэтому жир и грязь могут скапливаться на ручках для переключения режимов. Снять их не всегда возможно, поэтому почистить их достаточно проблематично. Однако домохозяйки нашли легкий способ, как отмыть плиту без особых усилий.
Отмечается, что лучше отказаться от губок и гелей для посуды, так как они нее эффективны. Опытные домохозяйки советуют использовать нашатырный спирт. Это аптечного средства применяют для разных хитростей в быту. Одно из них — как раз очищение поверхностей от жира.
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Большим плюсом является то, что это аптечный раствор буквально растворяет загрязнения. Надо просто ропитать спиртом губку или тряпку, а потом обработать проблемные места кухонной плиты. Для этого понадобится всего пара чайных ложек. Нужно лишь немного подождать, чтобы увидеть результат — от многолетнего жира не останется и следа.
После этого надо только смыть средство с поверхностей влажной губкой и проветрить помещение.