Вернуть шторам былую белизну — элементарно: просто смешайте эти два копеечных средства

Порой шторы теряют свою белизну. Со временем даже дорогая тюль может стать серой. И сначала кажется, что занавескам уже не вернуть красивый цвет и можно лишь отправить их в мусорку, но это делается элементарно. Матерые хозяйки для этого используют всего два копеечных средства, которые обычно есть у всех на кухне.
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Для этого надо взять десятилитровое ведро с теплой водой и развести в нем полстакана соды и столько же стирального порошка. После это в ведро помещается тюль и замачивается примерно на 12 часов.
По данным портала yborka.online, штору нужно вынуть из раствора, выжать воду и отправить стираться в машинку в обычном режиме. Эксперты заверяют, что результат превзойдет все ожидания.