Вернуть шторам былую белизну — элементарно: просто смешайте эти два копеечных средства

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Для этого надо взять десятилитровое ведро с теплой водой и развести в нем полстакана соды и столько же стирального порошка. После это в ведро помещается тюль и замачивается примерно на 12 часов.

По данным портала yborka.online, штору нужно вынуть из раствора, выжать воду и отправить стираться в машинку в обычном режиме. Эксперты заверяют, что результат превзойдет все ожидания.