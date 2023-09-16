Спатифиллум будет бешено цвести, если полить его этим составом — суперстимулятор за копейки

Спатифиллум или «женское счастье» нельзя назвать слишком требовательным цветком. Он отлично себя чувствует при минимальном уходе.

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Однако и с этим растением случаются проблемы. Обычно все сводится к тому, что «зеленый питомец» отказывается выпускать бутоны.

Знакомая ситуация? Не спешите бежать в магазин за стимуляторами цветения. Ведь все необходимое можно найти на кухне.

Возможно, вы удивитесь, но договориться с растением поможет обычная корица. Инструкция простая. Смешайте одну чайную ложку молотой пряности с литром отстоявшейся воды и используйте получившийся стимулятор для полива под корень.

Процедуру нужно повторять каждые 7 дней. Всего потребуется 4 таких полива. Если все сделать правильно, растение выпустит огромное количество белых стрел. Цветение будет сказочным!

Источник: Дзен-канал «Счастье в мелочах»