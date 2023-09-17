Внесли 7 ложек чайной заварки под пионы в сентябре — финальная подкормка: летом цветет пышнее обычного

Какую финальную подкормку лучше всего внести под пионы в сентябре. Летом будет цвести пышнее обычного. Для этого достаточно напитать грунт.

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Чаще всего после обрезки пионов в почву вносят органические удобрения. Берем 200 г древесной золы и разводим в 10 литрах воды. Этот состав вливают под каждый куст. Сверху нужно замульчировать почву компостом на высоту до 15 см.

Также можно внести еще одно супер-средство. Для того, чтобы подготовить пионы к зимовке просто подсыпьте под каждый куст 7-8 ложек чайной заварки. Весной пионы оживут и будут цвести пестро.

По материалам novochag.ru