Быстрый томатный сок на зиму: самый простой рецепт — полезный и вкусный, в магазине такой не найти

Не знаете, что можно приготовить из лопнувших помидоров? Ответ очевиден: томатный сок. Напиток понравится взрослым и детям. А сколько в нем будет витаминов! Не сравнить с магазинным.

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Вам потребуется: 16-18 кг спелых томатов, любые приправы на ваш вкус, 7-9 столовых ложек соли и такое же количество сахарного песка.

Помойте плоды и сделайте на них надрезы крест-накрест. Затем поместите помидоры в кипяток. Держите их там 2-3 секунды. Потом слейте воду и снимите с томатов шкурку. Извлеките из помидоров твердую сердцевину. Измельчите мякоть с помощью блендера.

Перелейте пюре в кастрюлю. Поставьте томатную массу на огонь и варите около 30 минут. После этого добавьте в сок приправы и специи. Хорошо все перемешайте и оставьте кастрюлю на плите еще на четверть часа.

Помешивайте сок в процессе варки. Это обязательно. Иначе он может пригореть ко дну.

Готовый напиток следует тут же разлить по стерильным банкам, закрыть крышками и прокипятить в воде на протяжение 25 минут. Эта процедура обеспечит длительное хранение продукта.

Источник: berdsk-online.ru