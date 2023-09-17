Роскачество назвало лучший сервелат — из натурального мяса: без вредных канцерогенов

Эксперты Роскачества проверили колбасную продукцию по важным параметрам: она должна была быть безопасной и отвечать определенным стандартам. Всего проверку прошли товары 29 торговых марок. Их изучили по 8 основным критериям качества.

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Продукция должны была быть произведена исключительно из мяса, качественного сырья и без вредных добавок и компонентов. В итоге эксперты Роскачества назвали топовый сервелат, который отвечает всем стандартам.

Наивысший бал получил сервелат торговой марки «Клинский». Этот продукт абсолютно безопасен, в нем нет стабилизаторов вкуса, красителей, канцерогенов, консервантов. Количество белка и жиров в сервелате сбалансировано. Вкусовые качества также на высоте.