Всего 20 минут и пятна исчезнут: приготовьте этот простой раствор и кухонные полотенца станут как новые

Зачастую на кухне появляется не тольк грязная посуда, но и полотенца, которые в миг пачкаются. А вот отстирать их пятен порой сложно даже с помощью специальных средств. Примечательно, что опытные хозяйки решили эту проблему. Они пользуются народным способами.
Для того, чтобы отстирать застарелые пятна с кухонных полотенец можно использовать растительное масло. Тут можно применять его в двух вариантах.
Для первого надо взять большую металлическую емкость, а потом поставить ее на плиту. Когда вода закипит, надо добавить 2 столовые ложки отбеливателя, еще 2 ложки масла и 200 грамм стирального порошка. Раствор следует перемешать и довести до однородности.
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В этот раствор помещаются полотенца, а емкость убирается с плиты и накрывается крышкой. Изделиян адо оставить в растворе на 12 часов, а потом прополоскать в горячей воде, потом в теплой и напоследок – в холодной воде. Такой способ называют японским или «ленивая стирка».
А вот для второго способа емкость также надо поставить на огонь, а потом добавить туда масло, порошок и соду в равных количествах .Доведя все до кипения туда помещаются полотенца. Емкость надо снять с плиты и оставить на ночь. После этого полотенца стирают в обычном режиме, пишет Дзен-канал «Минута мамы».