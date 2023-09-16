Всего 20 минут и пятна исчезнут: приготовьте этот простой раствор и кухонные полотенца станут как новые

Для того, чтобы отстирать застарелые пятна с кухонных полотенец можно использовать растительное масло. Тут можно применять его в двух вариантах.

Для первого надо взять большую металлическую емкость, а потом поставить ее на плиту. Когда вода закипит, надо добавить 2 столовые ложки отбеливателя, еще 2 ложки масла и 200 грамм стирального порошка. Раствор следует перемешать и довести до однородности.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В этот раствор помещаются полотенца, а емкость убирается с плиты и накрывается крышкой. Изделиян адо оставить в растворе на 12 часов, а потом прополоскать в горячей воде, потом в теплой и напоследок – в холодной воде. Такой способ называют японским или «ленивая стирка».

А вот для второго способа емкость также надо поставить на огонь, а потом добавить туда масло, порошок и соду в равных количествах .Доведя все до кипения туда помещаются полотенца. Емкость надо снять с плиты и оставить на ночь. После этого полотенца стирают в обычном режиме, пишет Дзен-канал «Минута мамы».