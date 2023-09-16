Ожидается похолодание до минус 30 °C: в этом регионе России зима наступит раньше времени — готовьте шапки

Синоптики предупредили о том, что в одном из регионов нашей страны зима наступит раньше срока. Речь идет об Алтайском крае.

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Погода начнет портиться постепенно. В сентябре средняя температура воздуха будет держаться на отметке плюс 13 °C. В октябре — упадет до плюс 7 °C. А в ноябре придут морозы.

По прогнозам специалистов, с 1 по 20 ноября средняя температура воздуха составит минус 10 °C. Но уже с 21 числа столбик термометров опустится до минус 30 °C. И начнется настоящая зима.

Источник: amic.ru