Лилии обожают это удобрение: вносим до 1 октября — любуемся безудержным цветением в новом сезоне

Лилии сажают многие дачники, но далеко не каждый из них умеет правильно ухаживать за этими цветами.

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Например, большинство садоводов напрочь забывают подкормить растения осенью. И зря! Ведь именно в это время лилии особенно нуждаются в удобрении.

Кроме того, перед подкормкой нужно удалить увядшие цветоносы, прополоть сорняки и взрыхлить верхний слой грунта. Без этого никак. Иначе цветок потратит много сил на созревание семян.

Чтобы приготовить эффективное удобрение для лилий, нужно смешать 2 ст ложки борофоски с ведром отстоявшейся воды.

Готовое средство следует использовать для полива. Расход подкормки: 2 литра на один куст.

Процедуру необходимо провести за 3-4 недели до наступления холодов. Если все сделать правильно, растение обязательно порадует вас крупными яркими цветами в будущем году.

Источник: издание belnovosti.by