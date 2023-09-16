Раскидайте это в сентябре на огороде: уже в следующем году все овощи будут бешено расти как на дрожжах

Агроном Анастасия Коврижных рассказала, что нужно обязательно использовать сидераты, которые высаживаются осенью. По ее словам, они идеально подготовят почву для посадки овощей, включая огурцы, помидоры, перцы и баклажаны.
По словам эксперта, самым беспроигрышным вариантом станет фацелия. После нее особенно хорошо растут все овощные культуры.
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А вот если использовать гречиху, то она наполнит почву фосфором и калием. После нее можно сажать практически все культуры.
Если нужно посадить бобовые (горох, фасоль, чечевица, вика, люцерна),то они напитают почву азотом пишут «Белновости».
Агроном советует семена этих растений смешать и разбросать по участку, оставив их под зиму.