Раскидайте это в сентябре на огороде: уже в следующем году все овощи будут бешено расти как на дрожжах

По словам эксперта, самым беспроигрышным вариантом станет фацелия. После нее особенно хорошо растут все овощные культуры.

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А вот если использовать гречиху, то она наполнит почву фосфором и калием. После нее можно сажать практически все культуры.

Если нужно посадить бобовые (горох, фасоль, чечевица, вика, люцерна),то они напитают почву азотом пишут «Белновости».

Агроном советует семена этих растений смешать и разбросать по участку, оставив их под зиму.