Как убрать желтизну с белых футболок: наносим копеечную смесь и ждем — пятно исчезает моментально

Белые вещи смотрятся потрясающе, но ровно до того момента, пока на них не появятся пятна. Особенно некрасиво выглядит желтизна в районе подмышек.

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Эти загрязнения образуются из-за того, что дезодорант вступает в химическую реакцию с потом. Избавиться от них сложно. Нужно более мощное средство, чем обычный стиральный порошок.

Опытные хозяйки используют для этих целей раствор нашатырного спирта. Готовится от просто. Необходимо смешать 50 мл аптечного средства с таким же количеством воды.

Получившуюся жидкость следует нанести на проблемную зону и засечь ровно 10 минут. Вы будете в диком восторге: желтизна начнет сходить прямо на глазах.

По прошествии времени необходимо постирать вещи обычным способом. Можете не сомневаться: от загрязнений не останется ни одного следа.

Источник: издание belnovosti.by