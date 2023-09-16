Волшебный порошок для яблонь: сыпем осенью вокруг ствола — в новом году снимем урожай тоннами

Многие дачники уверены в том, что яблоня может плодоносить только раз в два года. Дескать, дереву нужен отдых. А на самом деле культуре необходима подкормка. Если обеспечить яблоню всем необходимым осенью, она непременно порадует обильным урожаем уже на следующий год.

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Кандидат сельскохозяйственных наук Валентин Введенский утверждает, что яблоням в осенний период нужен фосфор и калий. А эти вещества есть в древесной золе.

Нужно взять 1-2 стакана измельченного в порошок удобрения на участок в 1 м². Этого количества подкормки хватит, чтобы полностью закрыть потребности культуры.

Кроме того, будет полезно обработать деревья медным или железным купоросом. Такая процедура поможет защитить культуру от болезней.

Если все сделать правильно, можно существенно повысить урожайность. Яблоки будут крупными и невероятно сладкими.

Источник: gorodovoy.ru