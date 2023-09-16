Роскачество назвало лучший яблочный сок — из натуральных и хороших фруктов: никаких красителей

Примечательно, что результаты порадовали даже специалистов. Большая часть продукции – товары 21 торговой марки – соответствует повышенным требованиям Роскачества. И четыре бренда также вошли бы в список, если бы не упаковка. Эти производители разливают сок в неудобную упаковку или стеклянную тару, в которой жидкость быстро портится.

Прошли проверку на отличной: Global Village, Rioba, «Вико», «Дары Кубани». Также в список попали «4 сезона», J7, Rich.

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По словам экспертов, этот сок изготавливали только из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок.

Еще в исследованном яблочном соке нет сахарозаменителей и подсластителей. Важно, что производители не подкрашивают яблочный сок синтетическими красителями. В проверенном яблочном соке не было найдено консервантов.