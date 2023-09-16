Сковородки блестят: избавились от «векового» нагара за 15 минут — советский способ

Нужен совет, как избавиться от нагара? Запоминайте, а лучше записывайте. Советские хозяйки чистили посуду горчичным порошком. И этот способ до сих пор отлично работает.

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Инструкция простая. Поставьте сковородку на плиту и включите огонь. Дождитесь, когда посудина прогреется. Насыпьте в нее несколько ложек приправы. Распределите горчицу по дну и залейте ее 2-3 стаканами воды.

Будьте осторожны: смесь начнет пениться. Подождите около 10 минут. Затем уберите сковородку с огня и помойте привычным способом.

Вы будете приятно удивлены: горелый жир сойдет пластами. Даже тереть ничего не придется.

Источник: Telegram-канал «Смекалочка - лайфхаки, сделай сам, DIY»