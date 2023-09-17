Как избавиться от постельных клопов за два часа: без специальной химии — спасет копеечное средство

Постельные клопы могут доставить немало хлопот. Многим из тех, кто сталкивался с этими кровососами, кажется, что избавиться от них очень сложно. Но это не так. На самом деле проблему можно решить всего за пару часов. Вызывать специалистов не нужно. Дорогая химия тоже не потребуется.

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Инструкция простая. Приобретите в аптеке флакончик медицинского спирта и респиратор. А в хозяйственном магазине — бутылку с пульверизатором. Наденьте маску. Перелейте горючую жидкость в емкость с распылителем и обрызгайте ею места скопления паразитов. Обработайте спиртом все поверхности в доме и покиньте помещение на 2-3 часа.

По прошествии времени вам останется только собрать клопов и выбросить их в мусорный контейнер. Помните: процедуру нужно проводить сообща с соседями, иначе паразиты могут вернуться.

Источник: YouTube-канала «Герадез»