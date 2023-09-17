Просто поместите лимон в раковину: такой результат никто не ожидает — запрыгаете от восторга

Порой некоторые загрязнения сложно убрать. Примечательно, что опытные домохозяйки на кухне используют лимон, но не только добавляют его в блюда. Он отлично помогает избавиться от большого количества загрязнений. Многие советуют положить кусочек лимона в раковину — это действительно работает.
Так, раковина на кухне обычно очень быстро становится грязной, особенно в зоне сливного отверстия. Там постоянно скапливается налет и появляется неприятный запах. Однако лучше использовать не химические средства, а простой народный способ.
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Для этого надо кусочек лимона поместить в слив (после удаления заглушки). Дело в том, что лимон содержит мягкую кислоту, которая помогает бороться с загрязнениями, а эфирные масла из его кожуры устранят неприятные запахи.
Но у этого лайфхака есть одно неудобство — лимон нужно менять каждые 2-3 дня, чтобы избежать плесени из-за постоянного контакта фрукта с водой. Однако этот хитрый трюк поможет сделать раковину чистой и свежей, сообщает Telegraf.news.