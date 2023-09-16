Посадите осенью этот эффектный многолетник: неприхотлив и взойдет первым с наступлением тепла

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Отмечается, что лучшего всего управиться с посадками за две-четыре недели до начала заморозков. лучше всего для этого растения выбирать солнечные участки, защищенный от ветров. Особенно важно, что перед посадкой нужно продезинфицировать луковицы от грибковых заболеваний. Для этого можно использовать раствор марганцовки с расчетом 0,5 г на 2,5 литра воды. Также луковицы надо дать полежать в растворе полчаса.

Затем просто необходимо вырыть лунки на глубине, которая в три раза больше высоты луковицы. Лучше всего сразу класть по несколько штук, чтобы цветы пышно росли. Расстояние между луковицами должно быть около 3 см. После этого надо просто закопать растение и полить, если почва сухая. Примечательно, что особого ухода крокусы не требуют до самой весны, сообщает «Лайфхакер».