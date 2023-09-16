Как сохранить кусты петунии до весны: если все сделать правильно — начнет цвести уже в апреле

Большинство дачников сажают семена петуний каждый год. А делают они это потому, что считают цветок однолетним растением. Но это не так. На самом деле петуния относится к многолетникам. Но из-за сурового климата она не может перенести морозы на улице.

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Вывод напрашивается сам собой. Чтобы цветок пережил зиму, нужно занести его в теплое помещение. Но не сразу. Сначала потребуется провести ряд подготовительных процедур. Приступайте к работе до наступления холодов.

Первым делом обработайте растения от болезней и насекомых. Для этого можно воспользоваться препаратами из садового магазина. Затем переместите петунию из открытого грунта в емкость с питательной почвосмесью. Обрежьте побеги на 60% и занесите цветок в отапливаемое помещение.

Поддерживайте температуру воздуха в районе плюс 15°C, а влажность — около 80%. Не забывайте о том, что растению необходим десятичасовой световой день и полив: 3 раза в месяц.

Период покоя должен длиться не менее 60 дней. По прошествии этого времени можно начинать повышать температуру, вносить удобрения и увеличивать число поливов. Растение быстро придет в себя и зацветет уже к середине апреля.

Источник: izvmor.ru