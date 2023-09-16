Вот как выглядит самый женственный силуэт осени-2023: модницы ищут во всех магазинах

Многие женщины стараются обновить гардероб. Именно осенью лучше всего приобрести актуальные вещи, которые будут актуальны и зимой. Эксперты отмечают, что силуэт «песочные часы» с его подчеркнуто женственными пропорциями, пышными юбками и узкой талией возращаются в моду. Отметим, что 80 лет назад этот элегантный образ задал тенденции на десятилетия вперед, и осенью-2023 он снова в тренде.
По словам экспертов, дизайнеры в этом сезоне пытаются создать «женщины-цветка» — изящной и неповторимо красивой. Суть в том, что силуэт должен демонстрировать идеальную талию и округлые бедра. Именно женственные луки возвращается в актуальных коллекциях.
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Бренды по разному интерпретируют этот тренд. Многие используют корсеты, баски, пышные юбки, широкие пояса и ремни. Так, Balmain представили деми-кутюрную коллекцию с пышными юбками, басками и жемчужными украшениями, пишет The Symbol.
К слову, такие женственные и изысканные вещи уже полюбились модницам. Многие девушки и фэшн-блогерши уже отправились в магазины, чтобы найти идеальные вещи для силуэта «песочные часы».
Фото: Global Look Press