Вот как выглядит самый женственный силуэт осени-2023: модницы ищут во всех магазинах

По словам экспертов, дизайнеры в этом сезоне пытаются создать «женщины-цветка» — изящной и неповторимо красивой. Суть в том, что силуэт должен демонстрировать идеальную талию и округлые бедра. Именно женственные луки возвращается в актуальных коллекциях.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Бренды по разному интерпретируют этот тренд. Многие используют корсеты, баски, пышные юбки, широкие пояса и ремни. Так, Balmain представили деми-кутюрную коллекцию с пышными юбками, басками и жемчужными украшениями, пишет The Symbol.

К слову, такие женственные и изысканные вещи уже полюбились модницам. Многие девушки и фэшн-блогерши уже отправились в магазины, чтобы найти идеальные вещи для силуэта «песочные часы».