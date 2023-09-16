Как заточить старый нож с помощью газеты: будет острее нового — японский метод

Затупившийся нож может вывести из себя любого кулинара. И, к сожалению, точильный камень не всегда есть под рукой. Если вы тоже оказались в подобной ситуации, знайте: выход есть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Японские хозяйки рассказали о том, что лезвие ножа можно заточить с помощью обычной газеты. Объясняется трюк тем, что в типографских чернилах содержится большое количество графита. Именно он делает металл острее.

Инструкция простая. Разверните газету на столе, положите лезвие плашмя и проведите им несколько раз по бумаге. Важно: движения нужно совершать в одном направлении. Уделите этой процедуре 1-2 минуты. Затем переверните нож и проделайте тоже самое со второй стороной лезвия.

После этого помойте нож и используйте его по назначению. Вы будете в восторге: лезвие станет резать лучше нового.

Источник: novate.ru