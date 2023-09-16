Чем подкормить драцену, чтобы листья не желтели: можно спасти даже самое хилое растение

Драцена есть во многих квартирах. Это теплолюбивое растение отлично вписывается в любой интерьер. Кроме того, суккулент непритязателен в уходе. Он не требует частого полива, но без подкормок все-таки не обойтись.

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Если вы стали замечать, что листья драцены начали желтеть и покрываться пятнами, значит, растению нужна срочная помощь. Оно буквально кричит о том, что пора внести удобрения. Но какие? Присмотритесь внимательно: все зависит от внешнего вида побегов.

Листья желтеют, бледнеют и медленно растут, а ствол усыхает? Вы имеете дело с хлорозом. В этом случае растение нужно подкормить азотом, железом, магнием и серой.

Если у драцены стали увядать и опадать нижние листья, это говорит о нехватке калия. А в случаях, когда сохнет макушка, необходимо обеспечить поступление бора.

Беспокоят пятна на листовых пластинах? Значит, растению нужен фосфор. Этот элемент участвует в процессе фотосинтеза, поэтому его нехватка сказывается на цвете побегов.

Внимательно следите за состоянием драцены. Помните: чем раньше вы начнете работать над проблемой, тем выше будут шансы на успех.

Источник: znaysad.ru