Ватным тампоном нанесли лосьон на шею, руки, ноги и подмышки — домашнее средство от запаха пота

Дома можно легко приготовить суперлосьон от потливости. Просто нанесите на ватный тампон и нанесите на шею, руки, ноги и подмышки. Все будет благоухать и излучать приятный аромат.

Бросьте в стакан с горячей водой одну столовую ложку коры дуба и оставьте на полчаса. После - процедите и перелейте в баночку.

Далее добавьте одну чайную ложку лимонного сока и поставьте раствор в холодильник.

Как только средство остыло - обмакните в нем ватный тампон и помажьте наиболее потливые места. Эффект будет вау.

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