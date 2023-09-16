Кем работать: в России существенно выросли зарплаты домашнего персонала

В сентябре сервис «Авито Работа» проанализировал зарплатные предложения в разных отраслях деятельности и составил топ-10 по приросту зарплат за год. Выяснилось, что самый внушительный прирост наблюдается в сегментах «домашний персонал» (+68%) и «образование и наука» (+67%).
Так домашнему персоналу и людям, занятым в образовательной деятельности, в сентябре 2023-го предлагают от 52 до 60 тысяч рублей, что значительно больше, чем в прошлом году. Еще аналитики отметили прирост в предлагаемых зарплатах в сфере искусства и развлечения - до 52 тысяч рублей (+56%).
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Остальные сферы прибавили не так сильно:
- маркетинг – 30%;
- производство и сельское хозяйство – 30%;
- строительство – 28%;
- страхование – 24%;
- курьерская доставка – 21%;
- банковская сфера – 20%;
- туризм и рестораны – 19%.
В среднем по стране зарплатные предложения выросли за год на 39%.
По материалам ТАСС.