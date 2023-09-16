Краска и жирные пятна слезут: вернули кухонным полотенцам магазинный вид за копейки

Если полотенца пожелтели и испачкались - не спешите с ними расставаться. Турецкие хозяйки используют метод, который действительно работает.

Просто так постирать полотенца не получится, все равно грязь останется. Поэтому делайте так:

Разведите в трех литрах воды три столовые ложки самой дешевой жидкости для мытья посуды. Туда же - три столовые ложки пищевой соды и столько же ложек тетрабората натрия.

Поместите полотенца в раствор и доведите до кипения. Оставьте на огне 20 минут. Следите, чтобы вода не убегала.

После - вы увидите, что полотенца стали как новые, пятен не останется.

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