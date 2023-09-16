Всего 1 ложка и даже хилая герань распушится: листья не будут желтеть, пышные шапки нальются

Герань можно привести в порядок, угостив ее подкормкой осенью. На глазах растение будет здороветь и хорошеть. Даже самый хилый цветок воспрянет и распушится.

В одном литре воды разведите одну столовую ложку белой золы. Выжмите туда же треть лимона и отправьте одну столовую ложку меда.

Тщательно перемешайте удобрение и пусть настоится.

Подкормку надо вносить под корень каждого цветка. Ориентируйтесь, что это будет по 10 столовых ложек под каждый.

Делайте так хотя бы один раз в неделю, и герань будет всегда здоровой и цветущей.

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