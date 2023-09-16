Когда и как высаживать нарциссы по осени: если не допустить ошибок, клумба будет роскошной

По осени многие растения нуждаются в дополнительном уходе. Также в это время высаживают многие цветы. Но не все дачники знают, как правильно делать клумбы с нарциссами. Между тем, существует конкретный период, когда луковицы лучше отправить в землю, о котором рассказал агроном Алексей Володихин, редактор проекта "Сад и огород" на сайте kp.ru.

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Так, нарциссы сразу высаживают на постоянное место жительства в первой половине сентября. Это самое благоприятное время, поскольку поздний срок повышает риски гибели цветка. У них может не оказаться необходимого для укоренения времени до холодов. Как и торопиться не надо – а то вдруг зацветут, и молодые побеги погубит мороз.

Луковицы погружают на глубину, равную трем высотам самого семечка. То есть если плод 5 см, то выкопать лунку следует на 15 см в землю. И сажать друг от друга на расстоянии 15-20 см. если все сделать правильно, цветы будут радовать долго пышным цветением.

По материалам Телеграм-канала "Чудо-грядка.рф"