С огорода убрали все, кроме капустных и помидорных корешков: узнали их секрет и ахнули – клад

До холодов дачники торопятся убрать и почистить огород, чтобы зимой спать спокойно. Но специалисты советуют не выкорчевывать грядки подчистую, поскольку некоторые корешки могут еще сослужить службу.

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В частности, агроном Анастасия Коврижных рекомендует оставить в земле корневища помидоров, перцев и капусты. Поскольку они помогают защищать землю от вредителей, насыщают почву азотом, разрыхляют и питают.

Также не стоит выкидывать стебли и листья кукурузы. Эти вершки являются отличным материалом для мульчи.

По материалам сайта Belnovosti