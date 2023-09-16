Ставки сделаны: как новое решение Центробанка повлияет на курс валюты уже 18 сентября

На осеннем заседании Банк России 15 сентября пересмотрел размер ключевой ставки. Теперь она составляет 13%. Сделано это на фоне затяжного ослабления рубля и растущей инфляции.

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Аналитики прогнозировали подобный сценарий. И уже сделали расклад на будущее. Сейчас всех волнует, упадет ли доллар после решения Центробанка.

Финансовый аналитик Сергей Дроздов не считает, что новое решение регулятора поднять ставку не приведет к желаемому укреплению нацвалюты.

«Без дополнительных мер оно не приведет к такому результату. Тому есть яркий пример - Турция. Там ставку подняли высоко, а лира упала в разы. Нужно смотреть и на состояние экономики в целом», - считает эксперт.

По словам финансиста, правительство устраивает нынешнее положение, по его словам, экономический блок обозначил некий валютный диапазон с четкими границами.

«Верхняя планка 121,75 рубля за доллар, а нижняя 92,4. Без новых вводных со стороны Минфина и ЦБ будем жить плюс-минус в этой парадигме», - уверен Дроздов.

По материалам сайта mk.ru