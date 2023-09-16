Из шкафа больше не воняет затхлостью, а белье и одежда всегда свежие: вот что мы сделали

Часто из шкафа даже с чистыми и постиранными вещами начинает исходить затхлый запах. Он появляется всегда не кстати, и вещи уже не надеть без дополнительной стирки. А это снова трата времени и ресурсов.

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Чтобы предотвратить дурно пахнущую проблему, опытные хозяйки давно используют природные ароматизаторы. В мешочек из натуральной ткани берут хвою, высушенные апельсины, гвоздику и порошок корицы.

Однако, замаскировать появившийся запах непросто. И сначала нужно от него избавиться полностью. Тут на помощь приходят активированный уголь и сода. Измельчите и смешайте порошки в миске и расположите их в самом низу шкафа.

По материалам сайта Belnovosti