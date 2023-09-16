После осенней подкормки клубнику собираем ведрами следующим летом: вот что надо сделать в сентябре

Осенью дачники не теряют времени, пока стоят погожие деньки. И речь не про сбор урожая и очистку огорода. В сентябре важно подкормить клубнику, чтобы следующим летом ведрами грести ягоды.

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Для этого ягоды по осени удобряют фосфором и калием. Важно сделать это до октября. Пока не установились холода.

Клубнику посыпают суперфосфатом из расчета 1 ч. ложка на куст. Также готовят раствор для полива, чтобы снабдить кусты сульфатом калия. Требуется 1 ст. ложка на 10 л воды. А расход такой: по литру под корень на куст.

По материалам сайта Belnovosti