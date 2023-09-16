Когда и как обрезать розы: королева цветов в следующем сезоне будет роскошной, если все сделать правильно

Многие дачники выращивают на участке розы. За ними нужен правильный уход, и осень – не исключение, когда цветы нуждаются во внимании.

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Как правило, по осени садоводы делают обрезку роз. Чтобы следующим летом царица цветов порадовала своим урожаем, делать это важно по схеме.

При обрезке важно избавиться от всех отцветших бутонов, убрать слабые и больные побеги, центр куста – проредить.

Чтобы цветок как можно быстрее восстановился, срез делают ровный и гладкий, под углом 45 градусов. Отступать от почки при этом следует на 5 мм вверх. Отмершие побеги тоже обрезают, причем, так много, насколько возможно – пока не появится белый побег внутри.

По материалам сайта Izvmor