Экономные хозяйки засыпают стиральный порошок в носок: а потом в барабан - беспроигрышный метод

Многие хозяйки предпочитают стирать капсулами или жидкими моющими средствами. Поскольку давно заметили, что они экономнее расходуются, полностью вымываются и не остаются в лотке стиральной машины. В отличие от порошка.

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Однако, и сыпучим моющим средствам найдено применение, которое приводит к экономичному расходу. Более того, выскребать остатки из лотка не нужно, и полоскать дважды белье после этого не нужно.

Экономичные прачки теперь засыпают порошок не в лоток, а в носок. И завязывают крепким узлом, и только после этого помещают в барабан. Так не только снижается расход средства, но и сводится на нет риск появления разводов на одежде - метод беспроигрышный.

По материалам сайта Belnovosti