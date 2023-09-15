Чем подкормить малину осенью, чтобы в будущем году ягоды были крупными и сладкими — список удобрений

Перед наступлением холодов малину нужно не только обрезать, но и как следует подкормить. Только в этом случае можно рассчитывать на достойный урожай в будущем сезоне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Осенью кустарник испытывает нехватку фосфора и калия. Чтобы восполнить дефицит этих элементов, можно воспользоваться специальными смесями из садового магазина. Но большая часть дачников предпочитает не тратиться на удобрения.

Они используют в качестве подкормки древесную золу. Инструкция простая. Измельчите несгоревшие остатки древесины в порошок и заделайте их в почву под кустами.

Кроме золы, можно удобрить малинник компостом или перегноем. Они обеспечат культуру дополнительным питанием и защитят ее от вымерзания.

Источник: издание belnovosti.by