Все может быстро измениться: курс валют зафиксирован на этой отметке — Центробанк сказал свое слово

Центробанк России каждый день устанавливает официальный курс валют, делает регулятор это по итогам торгов на Московской валютной бирже.
По пятницам курс валют устанавливается на два дня - субботу и воскресенье, до начала торгов в понедельник.
Что касается 16 и 17 сентября, то доллар зафиксирован на отметке 96.6338 рубля, евро - 103.0358 рубля.
Стоит отметить, что по сравнению с 15 сентября, курс доллара вырос на 47 копеек. Всего же за две недели сентября доллар прибавил 30 копеек. Зато по отношению к евро рубль укрепился на 19 копеек.. С начала месяца евро подешевел на 1 рубль 90 копеек.
По материалам bankiros.ru