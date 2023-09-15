Все может быстро измениться: курс валют зафиксирован на этой отметке — Центробанк сказал свое слово

Центробанк России каждый день устанавливает официальный курс валют, делает регулятор это по итогам торгов на Московской валютной бирже.

По пятницам курс валют устанавливается на два дня - субботу и воскресенье, до начала торгов в понедельник.

Что касается 16 и 17 сентября, то доллар зафиксирован на отметке 96.6338 рубля, евро - 103.0358 рубля.

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