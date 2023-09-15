Эти краски отлично справляются с сединой и долго держатся на волосах — тройка лидеров

Находитесь в поиске идеальной краски для седых локонов? Тогда эта информация вам очень поможет. Специалисты проекта «ВыборОк» провели исследования. Они сравнили средства для окрашивания волос от разных производителей и назвали тройку лидеров.

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Первое место занимает L’Oreal INOA Carmilane. Эксперты отмечают высокую стойкость пигмента. Кроме того, в составе краски нет аммиака. Зато присутствует уходовый комплекс, который питает волосы изнутри. Благодаря этому пряди блестят и выглядят здоровыми.

На второй строчке рейтинга расположилась краска L’Oreal Paris «Excellence». Она тоже отлично закрашивает седину, но, в отличие от лидера списка, содержит аммиак. Помимо красителя и окислителя, в коробке можно найти бальзам для волос. Что очень удобно.

И завершает тройку Matrix Dream Age Socolor. Эту краску можно использовать для окрашивания поврежденных и ломких локонов. Она хорошо ложится, обволакивая волос со всех сторон. Но, к сожалению, имеет достаточно бедную палитру. Средство представлено всего в 17 оттенках.

Источник: vyborok.com