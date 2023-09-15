Что делать, если замиокулькас начал желтеть: советы, которые всегда работают

Замиокулькас, который иначе называют «Долларовым деревом», относится к неприхотливым растениям. Собственно, за это его и любят цветоводы. Но иногда даже с ним бывают проблемы.

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Если у вашего «зеленого питомца» внезапно начали желтеть листья, обратите особое внимание на полив. Причина неприятностей может крыться как в избытке, так и в недостатке влаги.

В первом случае нужно вынуть растение из горшка, удалить подгнившие корни, обработать срез углем и посадить замиокулькас в новый грунт.

А если проблема в недостаточном поливе, необходимо обрезать засохшие корни, обработать оставшуюся часть клубней слабым раствором марганцовки и вернуть растение в горшок.

Кроме того, причиной появления желтых листьев может стать избыточное освещение. Замиокулькас не любит яркий свет. Если вы подозреваете, что дело именно в этом, просто переместите горшок на другой подоконник.

Источник: proklumbu.com